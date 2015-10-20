В столице прошла репетиция парада старинных троллейбусов

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В столице прошла первая репетиция пробега старинных троллейбусов, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Колонна ретротехники успешно проделала путь по обновленному маршруту - от Филевского автобусно-троллейбусного парка на улице Дениса Давыдова до Фрунзенской набережной.

В субботу, 24 октября, в столице будут отмечать праздник московского троллейбуса, посвященный 82-летию этого вида городского транспорта.

Экспозиция будет работать с 12.00 до 15.00, она разместится на Фрунзенской набережной (от Крымского проезда до улицы Тимура Фрунзе). Горожане и гости столицы смогут увидеть и посетить салоны легендарных троллейбусов: МТБ-82Д 1954 года выпуска, СВАРЗ ТБЭС-ВСХВ 1957 года выпуска, ЗиУ-5 1961 года выпуска и других раритетных моделей.

На площадке будут работать артисты в исторических костюмах, а сотрудники музея ГУП "Мосгортранс" расскажут посетителям о представленных экспонатах. Гостей праздника ждет развлекательная программа, конкурсы, призы и памятные сувениры.

Прежде чем выстроиться на Фрунзенской набережной, колонна ретротранспорта пройдет по городу ‒ от Филевского автобусно-троллейбусного парка на улице Дениса Давыдова по Кутузовскому проспекту, Смоленскому и Зубовскому бульварам, Комсомольскому проспекту и Новолужнецкому проезду.