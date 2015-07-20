За состоянием водителей общественного транспорта будут следить онлайн

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

За состоянием водителей столичного общественного транспорта планируют следить в режиме онлайн, заявил на "круглом столе" заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам заммэра, уже есть пилотный проект с компанией, которая занимается такими технологиями. "Решения похожи на те, которые применяют космонавты, когда в онлайн-режиме происходит диагностика их здоровья", – сказал Ликсутов.

Испытания оборудования, которое могут использовать в Мосгортрансе, планируется завершить до конца 2015 года.

Контролировать здоровье позволит датчик, который в онлайн-режиме передает информацию о состоянии водителя и выявляет отклонения. В ноябре подведут предварительные итоги и определят, насколько эффективно это работает, удобно ли для водителей. В перспективе такую систему будут использовать в метрополитене.

Напомним, 1 июня автобус, следовавший по маршруту № 798, потерял управление и совершил наезд на трамвайную остановку в районе улицы Новощукинская. В ДТП пострадали восемь человек, в том числе трое детей.

Один ребенок погиб на месте, двое госпитализированы. Затем от травм скончалась в больнице еще одна пострадавшая – 63-летняя женщина. По некоторым данным, водитель автобуса врезался в трамвайную остановку из-за потери управления во время микроинсульта.

Во вторник, 9 июня, стало известно, что столичные следователи направили руководству ГУП "Мосгортранс" представление об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки автобусного парка. Рейд прошел в филиале, где работает предполагаемый виновник ДТП с двумя погибшими.

В ходе расследования дела и проверки организации работы парка были установлены факты нарушения руководством законодательства. Так, в мае 2015 года предполагаемый виновник ДТП находился за рулем от 10 до 11,5 часов пять дней в неделю.