В Москве запустят девять полуэкспрессных маршрутов автобусов

Полуэкспрессные маршруты Москвы

В столице появится девять новых полуэкспрессных маршрутов автобусов на участках выделенных полос для общественного транспорта. Среди них маршруты от МКАД до Белорусского вокзала, кинотеатра "Ударник" и станции метро "Площадь Ильича", из 1-ого микрорайона Щербинки до станции метро "Добрынинская" и из района Выхино-Жулебино к станции метро "Таганская".

Полуэкспрессы также будут следовать по маршрутам Северный - Савеловский вокзал, Каширское шоссе, дом18 - станция метро "Добрынинская", станция метро "Варшавская" - станция метро "Кунцевская" и Беловежская улица - Киевский вокзал.

Кроме того, в настоящее время в Москве уже действуют 4 полуэкспрессных маршрута. Автобус № 901 следует от Загорья до станции метро "Коломенская", маршрут № 902 - от Новопеределкино до Киевского вокзала, №903 - от Холмогорской улицы до Рижского вокзала и №904 - от 4-го микрорайона Митино до Белорусского вокзала. Они начинают движение с 6:30 утра и курсируют по городу до 22 часов.