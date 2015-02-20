Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Наземный транспорт

20 февраля, 13:07

В столице запустят трамвай с USB-разъемами

наземный транспорт трамваи Евгений Михайлов зарядки

Трамвай "Метелица". Фото: stadlerrail.com

Новый трамвай "Метелица", который появится в Москве, оборудуют розетками и USB-разъемами, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора Мосгортранса Евгения Михайлова.

Испытания трамвая будут проходить в течение четырех месяцев. Он начнет работать с одной смены в день, его протестируют как без пассажиров, так и в условиях обычной загрузки. Маршруты, по которым будет следовать трамвай, пока не названы.

В столице протестируют новый трамвай "Метелица"

По завершении тестов специалисты дадут заключение о готовности техники к работе в условиях мегаполиса. МИА "Россия сегодня" со ссылкой на главу фирмы-производителя "Штадлер Минск" Феличе Массаро отмечает, что трамвай был разработан специально для стран с широкой колеей.

Отметим, что "Метелица" оборудована системами информирования пассажиров, камерами и кондиционером. Общая вместимость составляет от 180 до 250 пассажиров, максимальная скорость - 75 км/ч.

Ссылки по теме

Добавим, что в столице также появится скоростной трамвай. линия пройдет от метро "Пражская" в район Бирюлево Западное и захватит часть района Бирюлево Восточное. Всего на маршруте появятся 10 остановок - пять в Чертанове и пять - в Бирюлеве.

Кроме того, около МКАД планируется проложить сеть трамвайных линий. Их общая длина составит около 100 километров. Трамвай свяжет населенные пункты Троицкого и Новомосковского округов, которые располагаются на расстоянии 5-10 километров от кольцевой.

Сюжет: Как живет столица

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать