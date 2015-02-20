В столице запустят трамвай с USB-разъемами

Трамвай "Метелица". Фото: stadlerrail.com

Новый трамвай "Метелица", который появится в Москве, оборудуют розетками и USB-разъемами, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора Мосгортранса Евгения Михайлова.

Испытания трамвая будут проходить в течение четырех месяцев. Он начнет работать с одной смены в день, его протестируют как без пассажиров, так и в условиях обычной загрузки. Маршруты, по которым будет следовать трамвай, пока не названы.

В столице протестируют новый трамвай "Метелица"

По завершении тестов специалисты дадут заключение о готовности техники к работе в условиях мегаполиса. МИА "Россия сегодня" со ссылкой на главу фирмы-производителя "Штадлер Минск" Феличе Массаро отмечает, что трамвай был разработан специально для стран с широкой колеей.

Отметим, что "Метелица" оборудована системами информирования пассажиров, камерами и кондиционером. Общая вместимость составляет от 180 до 250 пассажиров, максимальная скорость - 75 км/ч.

Добавим, что в столице также появится скоростной трамвай. линия пройдет от метро "Пражская" в район Бирюлево Западное и захватит часть района Бирюлево Восточное. Всего на маршруте появятся 10 остановок - пять в Чертанове и пять - в Бирюлеве.

Кроме того, около МКАД планируется проложить сеть трамвайных линий. Их общая длина составит около 100 километров. Трамвай свяжет населенные пункты Троицкого и Новомосковского округов, которые располагаются на расстоянии 5-10 километров от кольцевой.