Более 11 тысяч пассажиров ежеденевно пользуются полуэкспрессным автобусом №905

Фото: M24.ru

Полуэкспрессным автобусом № 905 каждый день пользуются более 11 тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс". Маршрут автобуса проходит от 75 километра МКАД по Ленинградскому шоссе и Ленинградскому проспекту до Белорусского вокзала.

"Полуэкспрессный маршрут №905 по-настоящему удобен для москвичей. Об этом говорит постоянно растущее число пассажиров, которые регулярно используют его для поездок по городу. Для сравнения, в первый месяц после запуска данного маршрута им пользовалось до 2 000 человек в день, а к настоящему моменту эта цифра увеличилась почти в 6 раз", ‒ рассказал генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов.

В ведомстве добавили, что на Ленинградском шоссе в настоящее время ведутся работы по организации выделенной полосы для общественного транспорта. Запуск выделенной полосы позволит увеличить скорость движения автобусов и троллейбусов в северных районах Москвы.

Полуэкспрессные маршруты 2014 года

Сегодня в Москве действуют шесть полуэкспрессных маршрутов. Автобус №901 следует от Загорья до станции метро "Коломенская", №902 – от Новопеределкино до Киевского вокзала, №903 – от Холмогорской улицы до Рижского вокзала, №904 – от 4-го микрорайона Митино до Белорусского вокзала, №905 – от 75-го км МКАД до Белорусского вокзала, а также №907 – от Каширского шоссе, 148 до станции метро "Добрынинская".

До конца 2014 года планируется запустить еще четыре полуэкспрессных маршрута. Они отличаются короткими интервалами движения и ограниченным количеством остановок. Автобусы на полуэкспрессных маршрутах начинают движение в 6.30 утра и курсируют по городу до 22 часов. Сейчас на московских дорогах действует 18 выделенных полос общей протяженностью почти 200 километров. В будние дни автобусы перевозят по выделенкам более 13 млн человек в сутки.