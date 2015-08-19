До авиасалона МАКС пустят 500 автобусов большой вместимости

Фото: m24.ru

"Мострансавто" выделит 478 автобусов большой вместимости для перевозки посетителей Международного авиационно-космического салона "МАКС-2015", сообщила пресс-служба компании.

Автобусы будут курсировать с 8.30 до 19.00 с 25 по 27 августа по трем маршрутам, а с 8.30 до 20.00 с 28 по 30 августа – по семи маршрутам между двумя входами на авиасалон, стоянками и парковками для автомобилей гостей, а также железнодорожными станциями платформа "Отдых" и платформа "42 километр".

В часы пик интервалы движения автобусов по специальным маршрутам будут составлять от одной до полутора минут.

70 дополнительных электричек пустят на авиасалон МАКС-2015

Ранее m24.ru сообщало, что в дни проведения авиасалона "Центральная транспортная пассажирская компания" выпустит на линию 72 дополнительных электрички.

Напомним, 12-й Международный авиационно-космический салон "МАКС-2015" пройдет в подмосковном Жуковском с 25 по 30 августа. Основная задача салона – продемонстрировать технологии, научные симпозиумы и заключение контрактов с зарубежными заказчиками.

По традиции, гости салона могут увидеть статичную экспозицию из российских и иностранных летательных аппаратов, а также выступление пилотажных групп.