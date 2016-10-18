Автобусы с изображением Губки Боба начали курсировать в Подмосковье

Фото: пресс-служба ГУП МО "Мострансавто"

Два автобуса с изображениями героев мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны" начали курсировать в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва". Они будут выходить на маршруты до 13 ноября 2016 года.

Автобусы запустили между Сергиевым Посадом и Москвой, а также между Звенигородом и Москвой в рамках конкурса, организованного ГУП МО "Мострансавто", телеканалом Nickelodeon и лицензионным агентством Pullman Licensing, рассказали в пресс-службе перевозчика.

Участникам необходимо найти автобус с изображением Губки Боба и сфотографироваться на его фоне. Снимок надо разместить на своей странице в социальных сетях ВКонтакте или Instagram с хештегами #губкабобавтобус и #мострансавто и начать собирать лайки.

Кроме того, обязательно подписаться на сообщества перевозчика во "ВКонтакте" и Instagram.

Главный приз – посещение аквапарка "Карибия", кроме того, авторы лучших фото получат подарки. Итоги конкурса подведут 18 ноября.