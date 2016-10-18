Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября 2016, 14:37

Транспорт

Автобусы с изображением Губки Боба начали курсировать в Подмосковье

Фото: пресс-служба ГУП МО "Мострансавто"

Два автобуса с изображениями героев мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны" начали курсировать в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва". Они будут выходить на маршруты до 13 ноября 2016 года.

Автобусы запустили между Сергиевым Посадом и Москвой, а также между Звенигородом и Москвой в рамках конкурса, организованного ГУП МО "Мострансавто", телеканалом Nickelodeon и лицензионным агентством Pullman Licensing, рассказали в пресс-службе перевозчика.

Участникам необходимо найти автобус с изображением Губки Боба и сфотографироваться на его фоне. Снимок надо разместить на своей странице в социальных сетях ВКонтакте или Instagram с хештегами #губкабобавтобус и #мострансавто и начать собирать лайки.

Кроме того, обязательно подписаться на сообщества перевозчика во "ВКонтакте" и Instagram.

Главный приз – посещение аквапарка "Карибия", кроме того, авторы лучших фото получат подарки. Итоги конкурса подведут 18 ноября.

"Я не хочу взрослеть, я хочу печеньки!" – читайте материал m24.ru, посвященный 30-летию главного героя мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны" (SpongeBob SquarePants) Спанч Боба.
наземный транспорт автобусы фотоконкурсы ГУП МО Мострансавто Губка Боб Квадратные Штаны

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика