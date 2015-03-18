"Мосгортранс" не будет отменять продажу билетов водителями наземного транспорта

Фото:ТАСС/Антон Новодережкин

Отмена продажи билетов водителями в общественном транспорте пока не планируется, сообщила M24.ru руководитель пресс-службы "Мосгортранс" Мария Рыбкина.

"Безусловно пока нет никаких планов", – подтвердила собеседница M24.ru.

Напомним, во вторник гендиректор "Мосгортранса" Евгений Михайлов сообщал, что перевозчик стремится к тому, чтобы ограничить количество билетов, которые продает водитель. "Все-таки водитель – это не кассир. Его основная задача – безопасно возить людей по улицам города, он не должен отвлекаться. И, конечно, наша голубая мечта, чтобы вообще водитель отказался от продажи билетов", – заявил Михайлов.

Отметим, что вопрос о том, чтобы освободить водителей от функций кондуктора, поднимался уже несколько раз. В марте 2007 года экс-заммэра Москвы Юрий Росляк сообщал, что водители наземного транспорта перестанут продавать билеты, когда уровень спроса на эту услугу снизится до 1 процента. В 2008 году было обещано, что через 3 года (к началу 2012-го) билеты вообще будут отменены, а оплатить проезд можно будет при помощи sms или банковской карты.

"Мосгорсправка": Как изменились тарифы на проезд с 1 февраля

Аналогичные предложения высказывали в транспортном комплексе Москвы в ноябре 2013. Причем говорилось о том, что вопрос уже находится на стадии обсуждения деталей.

Ранее пресс-служба "Мосгортраанса" сообщала, что весной 2015 года на остановках наземного общественного транспорта установят первые автоматы по продаже билетов.

"Мосгортранс" уже объявил конкурс на поставку 150 таких автоматов. Функционал терминалов позволит записывать и льготные билеты на карты школьника и студента. При этом автоматы будут принимать к оплате банковские карты и наличные средства и выдавать сдачу. Вся информация будет отображаться на специальном экране.

Кроме того, в 2015 году "Мосгортранс" планирует убрать с остановок 450 киосков по продаже билетов с кассирами.

В пресс-службе перевозчика сообщали M24.ru, что планируется убрать и утилизировать билетные киоски с истекающим сроком службы, а также те, что стоят в местах с низким пассажиропотоком. Сейчас в столице более 300 обычных билетных киосков и еще почти 230 автоматизированных – со встроенным терминалом, где можно пополнить карту "Тройка".

Анатолий Федотов