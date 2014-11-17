Весной на троллейбусах установят крепления для велосипедов

"Утро": На троллейбусах установят крепления для велосипедов

К весне следующего года на 36 московских троллейбусах появятся крепления для перевозки велосипедов. Об этом рассказали M24.ru в пресс-службе ГУП "Мосгортранс". Крепления установят спереди, "на носу" троллейбусов. На каждом из них можно будет перевезти два велосипеда, как взрослых, так и детских.



"Планируется закупить 36 креплений и установить их на троллейбусы ближе к весне. Маршруты, по которым будут курсировать троллейбусы с креплениями, определят перед велосезоном", - сообщили в пресс-службе "Мосгортранса".

Весной будет запущен пилотный проект. В случае успеха число троллейбусов с велокреплениями может увеличиться. В пресс-службе "Мосгортранса" пояснили, что крепления прошли сертификацию для установки именно на троллейбусы. Приспосабливать их для автобусов пока не планируется.

Крепление установят на передней части троллейбуса, чтобы водитель мог контролировать процесс погрузки. Вес конструкции должены быть таким, чтобы велосипедист смог поднимать и опускать ее одной рукой, а другой поддерживать байк. Это позволит ставить и снимать велосипед без посторонней помощи. Крепление должно быть достаточно объемным, чтобы в него поместился и детский, и взрослый велосипед с диаметром колеса не более 40,64 см.

Куратор проекта Let's bike it! Владимир Кумов пояснил, что, скорее всего, речь идет о велосипедных креплениях системы Byk-Rak. "Это стандартная конструкция. Велосипед устанавливается на специальный держатель, а сверху дополнительно закрепляется рамкой. В некоторых странах велокрепления также оборудуют сзади автобуса, но они не очень удобные: велосипед вешается на специальные крюки сверху", - пояснил Кумов.

По словам Кумова, крепления лучше установить на троллейбусах, которые ездят из спальных районов в центр. "Внутри своего района и по центру города можно комфортно передвигаться на велосипеде. А вот ездить из окраин в центр опасно: основные магистрали не приспособлены для велосипедистов", - отметил Кумов.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков полагает, что велокрепления не помешают движению троллейбусов. "Они располагаются достаточно низко, между бампером и стеклом, и не мешают водителю. Однако велокрепления могут быть опасны в случае, если троллейбус наедет на пешехода. Пострадавший не улетит в сторону, ударившись о бампер, а получит дополнительные травмы", - сказал Янков.

Напомним, с февраля велосипеды можно провозить в салонах общественного транспорта бесплатно. Летом 2015 года крепления для велосипедов могут появиться в экспресс-электричках, которые следуют из Москвы в соседние области с остановками в Подмосковье. Велоактивисты также просят разрешить провозить велосипеды в метро.

К концу 2014 года протяженность велодорожек в Москве составит 281 км, а число велопарковок – около 2 тысяч. В Москве также могут появиться частные велопрокаты.

София Сарджвеладзе