Трамваи в столице будут приходить на остановки каждые 5–7 минут

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Трамваи в Москве переводят на тактовое движение. Интервал движения составит 5-7 минут, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Кроме того, с 2017 года столица будет получать по 100 новых трамваев ежегодно. Их закупают по контракту жизненного цикла сроком на 30 лет, все это время поставщик будет отвечать за работоспособность и исправность трамваев.

Длина новых транспортных средств составит 30 метров, они будут вмещать до 260 пассажиров. Предполагается, что у них будет шесть дверей, это ускорит посадку и высадку пассажиров и сократит связанные с ними потери времени на 40 процентов.

Самые первые трамваи разместятся в Октябрьском трамвайном депо и будут обслуживать центральную часть города.

Октябрьское трамвайное депо, которое было открыто 8 ноября 1927 года, обслуживает маршруты Центрального, Восточного и Юго-Восточного административных округов Москвы.