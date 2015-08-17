Водителям и кондукторам подмосковных автобусов запретили хамить пассажирам

Фото: пресс-служба Мострансавто

"Мострансавто" вводит стандарты обслуживания и поведения водителей и кондукторов в транспорте, сообщил гендиректор компании Александр Зайцев.

По его словам, в обязанности водителей и кондукторов входит непосредственное общение с пассажирами, потому им необходимо внимательно относиться к пассажирам. Им категорически запрещены агрессивность, неуравновешенность, недоброжелательность, невежливость, высокомерие, пренебрежительное отношение к мнению окружающих, использование грубой или нецензурной лексики.

Водителям запрещается курить в кабине и в салоне автобуса, разговаривать по телефону за рулем и отвлекаться на разговоры во время движения транспорта. Кондукторы должны объяснять правила оплаты проезда, отвечать на любые вопросы, касающиеся данного маршрута, контролировать соблюдение пассажирами норм поведения.

Специальные памятки с правилами поведения для водителей и кондукторов появятся уже на этой неделе во всех салонах автобусов.

Ранее m24.ru сообщало, что для пассажиров ГУП "Мострансавто", осуществляющего перевозки между Москвой и Подмосковьем, запустили сервис "Активный пассажир", дающий возможность оценивать качество перевозок.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно отправить SMS-сообщение на номер генерального директора – 8 (963) 699-30-55 или на короткий номер 3443, выбрав один из пяти критериев оценки, а также прибавить оценку по 5-балльной шкале.

В каждом автобусе "Мострансавто" расклеят стикеры с номерами телефонов и памяткой, как отправить сообщение.

Кроме того, два месяца назад стартовал проект "Общественный контроль", который также направлен на повышение качества перевозок.

Через специальную форму на сайте любой желающий может направить жалобу о нарушениях, приложив к сообщению видеозапись с указанием времени, когда она была сделана, и номера автобуса.

По всем сообщениям граждан проводят проверку, а к нарушителям применяют меры дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения.

Жителям столицы пожаловаться на работу общественного транспорта можно на портале transport.mos.ru, там есть специальная форма для обращений. Также работает "горячая линия" дептранса: 8 (495) 539-5454 или 3210.