17 марта 2014, 10:22

Транспорт

Число задержек трамваев снизилось почти в два раза – Мосгортранс

Число задержек столичных трамваев снизилось почти в два раза

Число задержек столичных трамваев за год снизилось почти в два раза. 244 километра трамвайных путей, или более 60%, в Москве отделены от проезжей части, сообщает пресс-служба Мосгортранса. Всего в городе 416 километров путей.

В компании отмечают, что по сравнению с 2013 годом на 48,9% снизилось число задержек трамваев. В частности, транспортная ситуация улучшилась на Русаковской улице, Преображенской и Стромынке.

Как отметил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов, защита трамвайных путей также позволяет повысить безопасность и качество обслуживания пассажиров.

Напомним, московские власти пробуют разные способы защиты трамвайных путей от автомобилистов. В конце 2012 года их приподняли над проезжей частью от Комсомольской площади до Халтуринской улицы, в том числе на улице Стромынка. ГИБДД уже тестирует камеры, фиксирующие выезд на трамвайные пути. Московские власти также разрабатывают систему, трамваи всегда будут получать приоритет на перекрестках. Для пилотного проекта уже выбрано пять маршрутов.

