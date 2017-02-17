Названия шести остановок общественного транспорта изменятся в столице

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Шесть остановок общественного транспорта в столице получат новые названия с 20 февраля, сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Остановка "Институт имени Менделеева" для маршрута трамвая № 6 на улице Героев Панфиловцев станет называться "Университет имени Менделеева", "Проезд Соломенной Сторожки, 7" на автобусных маршрутах №№ 22 и 692 на одноименном проезде при следовании к улице Тимирязевская переименовывается в "Девятый арбитражный апелляционный суд".

Автобусная остановка "Плодоовощная база" на маршрутах №№ 23, 53, 98, 803 на Алтуфьевском шоссе получит название "Алтуфьевское шоссе, 30". Там также останавливается троллейбус № 73. "15-я Парковая улица" для маршрутов автобуса №52 и троллейбуса №51 на одноименной улице при следовании к улице Первомайская будет именоваться "Магазин "Гудвин".

Остановка автобусов №№ 68 и 833 под названием "16-я Парковая улица" на одноименной улице переименовывается в "16-я Парковая улица, 45", а "Улица Речников, 28" для маршрутов автобуса № 724 при следовании к Нагатино и № 724к при следовании к Нагатинскому затону изменит название на "Колледж связи".