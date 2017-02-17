Два новых автобусных маршрута Красногорск – Москва запустят 20 февраля

Фото: Министерство транспорта Московской области

Два новых автобусных маршрута из Красногорска в Москву запустят с 20 февраля. Транспорт будет ходить до станций метро "Митино" и "Сходненская". Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Московской области.

Обслуживание начнется почти на месяц раньше запланированного срока. Перевозчик обязан был приступить к работе на маршрутах № 878к и № 876к не позднее 17 марта. Перенести сроки удалось после переговоров между Минтрансом и руководством ООО "Красногорск-авто".

Маршрут № 878к будут обслуживать девять автобусов малого класса. Они будут отходить от стадиона "Зоркий", следовать через микрорайон "Чернево" до метро "Сходненская". На маршруте №876к, пролегающем от платформы "Красногорская" до Митинского кладбища, будут работать восемь автобусов малого класса.

Доехать из Красногорска до станции метро "Митино" можно также автобусами № 892к и № 492к.

С 10 февраля до метро "Сходненская" уже начали курсировать 16 автобусов малого класса № 1208к.

Еще один маршрут до станции метро "Митино" планируется запустить позднее. Автобусы № 1156к будут курсировать от Нахабино до Митино.