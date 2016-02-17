350 остановок получат до конца года электронные табло

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

До конца этого года 350 остановок общественного транспорта получат электронные табло, сообщает официальный портал мэра и правительства города.

Табло вмонтируют в навигационные пилоны, где также разместят информацию о маршрутах и карту местности.

Сейчас в столице есть около 500 информационных электронных табло, а также пять павильонов нового формата с навигационными пилонами. В настоящее время там идут наладочные работы, которые завершатся в ближайшее время.

Также до конца года в городе установят две тысячи новых остановок, включая 800 павильонов нового формата, большинство из которых получат антипарковочные столбики и урны. На "умных" остановках также будут камеры видеонаблюдения, Wi-Fi и USB-порты для зарядки гаджетов. Первый такой павильон появился в 2015 году на Садовой-Самотечной улице.