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Наземный транспорт

17 февраля, 15:49

Водители общественного транспорта получат 700 релаксирующих кресел

наземный транспорт автобусы трамваи троллейбусы водители ГУП Мосгортранс кресла

Фото: M24.ru/Елена Долматова

К лету этого года в комнатах отдыха для водителей общественного транспорта установят современные релаксирующие кресла, сообщили M24.ru в ГУП "Мосгортранс". Это будут современные кресла-кушетки, которые помогут водителям отдохнуть в перерывах между маршрутами.

По информации собеседника M24.ru, релаксирующие кресла для отдыха должны отвечать всем современным стандартам – с эргономичной спинкой, обитой "дышащей" искусственной кожей. Такие кресла смогут выдержать любого водителя, так как рассчитаны на вес до 300 килограмм.

Кресла установят в 25 автопарках, расположенных во всех округах столицы. Сейчас в Мосгортрансе работает порядка 16 тысяч водителей.

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Ранее M24.ru сообщало, что Мосгортранс в 2015 году уберет с остановок 450 киосков по продаже билетов с кассирами. Об этом говорится в плане закупок предприятия. В пресс-службе предприятия M24.ru рассказали, что планируется убрать и утилизировать билетные киоски с истекающим сроком службы, а также те, что стоят в местах с низким пассажиропотоком.

Пока принято решение о замене 150 обычных киосков на автоматы по продаже билетов, где можно будет купить проездные не только на автобусы, но и на метро. Они станут принимать и наличные, и банковские карты. В самом метрополитене за первое полугодие 2015 года установят 300 новых билетных автоматов.

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"В настоящее время система распространения проездных билетов модернизируется. В ходе работы по совершенствованию системы в 2015 году на остановках наземного городского транспорта планируется установить автоматы по продаже проездных билетов. На первом этапе планируется закупить 150 таких терминалов для размещения на остановках с большим пассажиропотоком. При необходимости такие автоматы установят вместо утилизированных киосков", – пояснила руководитель пресс-службы "Мосгортранса" Мария Рыбкина.

С помощью автоматов пассажиры смогут в любое время суток покупать билеты как на наземный транспорт, так и в метро, покупать и пополнять карту "Тройка".

"Горожане также смогут проверять состояние своего проездного, например, остаток на "электронном кошельке". Кроме этого, функционал терминалов предоставит возможность записывать льготные билеты на карты школьника и студента. Автоматы будут принимать к оплате банковские карты и наличные средства, выдавать сдачу, а вся актуальная информация будет отображаться на специальном светодиодном экране", – отметила Рыбкина.

Анатолий Федотов

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