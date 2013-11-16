Парад троллейбусов прошел в центре Москвы

В столице прошел парад троллейбусов

Парад троллейбусов прошел сегодня в центре Москвы. Торжественное шествие посвящено 80-летию первой в Москве и всем СССР троллейбусной линии, сообщает телеканал "Москва 24".

По улицам столицы проехали экспонаты музея Мосгортранса - троллейбусы, которые в разные времена работали на линиях Москвы, а также современные модели этого вида городского транспорта.

Колонна начала движение в 10 часов утра от Первого троллейбусного парка. Праздничный маршрут прошел по Ленинградскому шоссе, 1-ой Тверской-Ямской и Тверской улицам, по Охотному ряду, Моховой улице и Новому Арбату.

В 11.00 колонна остановилась на Театральной площади, где до полудня пройдет выставка участников парада. Самым старым из представленных на экспозиции участников шествия будет троллейбус МТБ-82Д 1954 года выпуска, самым массовым - ЗиУ-9 1980 года выпуска, самым "юным" - ТролЗа-5265.00, выпущенный в 2013 году.

Напомним, регулярное движение на первом московском троллейбусном маршруте от Тверской заставы до села Всехсвятское началось 15 ноября 1933 года. С тех пор 15 ноября принято считать днем рождения московского троллейбуса.