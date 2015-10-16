С 17 октября на маршруте автобуса №33 появится дополнительная остановка, сообщается на сайте "Мосгортранса".

Остановка "Улица Сергея Эйзенштейна" появится на маршруте при следовании в центр. Сейчас там останавливаются маршруты автобусов №№ 176, 286, троллейбусов №№ 14, 76.

Автобус №33 ходит от ВДНХ (южная) до метро "Владыкино". Маршрут следования: Останкинский проезд (обратно – 2-й Поперечный и Продольный проезды) – проспект Мира – Сельскохозяйственная улица – улица Вильгельма Пика - проезд Серебрякова – Берёзовая аллея – Сигнальный проезд.