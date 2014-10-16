"Теплые" остановки могут появиться в столице в будущем году

"Умная" остановка на Тверской в 2013 году. Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В столице могут появиться "теплые" остановки общественного транспорта, оборудованные видеонаблюдением и "тревожной кнопкой".

"На форуме "Городское хозяйство - пути развития 2014" будет представлен остановочный павильон серии Next, в котором размещены интерактивная реклама, муниципальная и коммерческая, развлекательный контент, оперативное видеонаблюдение и "тревожные кнопки", - рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы. Новые остановки позволят повысить безопасность на транспорте и улицах города.

, что эксперимент по установке "теплых" остановок проводился в Москве в 2013 году. На потолке остановок установили специальные инфракрасные обогреватели. Они моментально включались на полную мощность, поэтому их оборудовали датчиками движения, чтобы не расходовать значительное количество электроэнергии. Обогреватели полностью безопасны, их свет аналогичен солнечному, но отсутствует ультрафиолетовая часть спектра, поэтому свет красноватый. Помимо датчиков движения обогреватели были оснащены таймерами включения-выключения, чтобы не расходовать электроэнергию ночью.



В пресс-службе отметили, что если презентация павильонов пройдет успешно, то власти Москвы могут включить "теплые" остановки в план закупок на следующий год.

Ранее гендиректор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов рассказал M24.ru, что остановки будут оборудованы антивандальным интерактивным экраном, отображающим маршруты общественного транспорта в городе. В панели будут вмонтированы камеры видеонаблюдения. Также с помощью электронной панели можно будет вызвать экстренные службы - полицию и "скорую помощь".

Отметим, что первые "умные" остановки с интерактивными экранами и "тревожными" кнопками демонстрировали в Москве в январе 2013 года на Тверской улице. Сенсорная панель на остановке была размещена вместо рекламного щита. Предполагалось, что на табло будут транслироваться маршруты движения общественного транспорта и прогнозироваться время его прибытия на остановку.

Однако в середине марта того же года интерактивные экраны заклеили рекламой, а потом демонтировали. Как пояснили тогда столичные власти, экраны сняли чтобы отладить систему передачи данных - интерактивные экраны работали с перебоями и отображали некорректную информацию. Однако заново их более не устанавливали. Питерская компания CSBI Group, выигравшая конкурс на создание интерактивных табло, свой проект не комментировала.