"Теплые" остановки могут появиться в столице в будущем году

"Умная" остановка на Тверской в 2013 году. Фото: ТАСС/Сергей Карпов
В столице могут появиться "теплые" остановки общественного транспорта, оборудованные видеонаблюдением и "тревожной кнопкой".
"На форуме "Городское хозяйство - пути развития 2014" будет представлен остановочный павильон серии Next, в котором размещены интерактивная реклама, муниципальная и коммерческая, развлекательный контент, оперативное видеонаблюдение и "тревожные кнопки", - рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы. Новые остановки позволят повысить безопасность на транспорте и улицах города.
Обогреватели полностью безопасны, их свет аналогичен солнечному, но отсутствует ультрафиолетовая часть спектра, поэтому свет красноватый. Помимо датчиков движения обогреватели были оснащены таймерами включения-выключения, чтобы не расходовать электроэнергию ночью.
В пресс-службе отметили, что если презентация павильонов пройдет успешно, то власти Москвы могут включить "теплые" остановки в план закупок на следующий год.
Ссылки по теме
- В Москве могут появиться безопасные остановки с "тревожными кнопками" и камерами
- Остановки общественного транспорта в Москве оснастят видеокамерами
Ранее гендиректор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов рассказал M24.ru, что остановки будут оборудованы антивандальным интерактивным экраном, отображающим маршруты общественного транспорта в городе. В панели будут вмонтированы камеры видеонаблюдения. Также с помощью электронной панели можно будет вызвать экстренные службы - полицию и "скорую помощь".
Отметим, что первые "умные" остановки с интерактивными экранами и "тревожными" кнопками демонстрировали в Москве в январе 2013 года на Тверской улице. Сенсорная панель на остановке была размещена вместо рекламного щита. Предполагалось, что на табло будут транслироваться маршруты движения общественного транспорта и прогнозироваться время его прибытия на остановку.
Однако в середине марта того же года интерактивные экраны заклеили рекламой, а потом демонтировали. Как пояснили тогда столичные власти, экраны сняли чтобы отладить систему передачи данных - интерактивные экраны работали с перебоями и отображали некорректную информацию. Однако заново их более не устанавливали. Питерская компания CSBI Group, выигравшая конкурс на создание интерактивных табло, свой проект не комментировала.