Все автобусы в Подмосковье заменят на большие до конца 2017 года

Фото: ИТАР-ТАСС

В Московской области продолжается замена подвижного состава общественного транспорта на автобусы большей вместимости. С прошлого года перевозчики заменили 212 машин, а до конца 2017 года планируется полностью обновить парк техники.

По сообщению пресс-службы регионального Минтранса, продолжается и оптимизация маршрутной сети – из реестра исключаются дублирующие маршруты, а также маршруты, не пользующиеся постоянным спросом. Кроме того, вводится контроль за соблюдением графиков движения и интервалами перевозок, согласовывается расписание автобусов с другими видами транспорта.

Одновременно машины оборудуют современными системами связи и безопасности, а также подключают к системе мониторинга. В муниципальных образованиях проводятся рейды по выявлению нарушений на маршрутах. Обращения и жалобы от пассажиров принимают чиновники министерства – их контакты размещены на сайте ведомства.