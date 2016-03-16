От "Теплого Стана" отправится новый автобусный маршрут "Москва-Житомир"

Фото: m24.ru / Михаил Сипко

Сегодня из Москвы в украинский город Житомир отправится первый автобус по новому маршруту "Москва-Житомир". С 16 марта рейс станет регулярным и будет отправляться через день в 20:00 с автостанции "Теплый Стан". Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Стоимость проезда на данном рейсе до Глухова и Киева составит – 1450 рублей, до Житомира – 1650 рублей, для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении свидетельства о рождении) – 725 и 825 рублей соответственно.

Как уточняется, автобус будет следовать через Глухов и Киев до конечного пункта – Житомир, улица Киевская, дом 9.