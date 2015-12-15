Около трамвайных остановок предложили нанести "вафельную" разметку

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Мосгортранс предложил ограничить скоростной режим, положить "лежачих полицейских" и нанести разметку "вафельница" в зоне трамвайных остановок. Об этом в эфире радиостанции "Маяк" сообщил руководитель транспортного предприятия Евгений Михайлов.

По его словам, серьезную проблему для пассажиров представляют автомобили, которые несмотря на остановившийся трамвай "едут фактически сквозь остановку".

"Мы вышли с предложением, чтобы в зоне остановок ограничить скоростной режим, чтобы положить "лежачих полицейских", чтобы всю посадочную зону от края трамвайного рельса до тротуара закрасить "вафельницей", чтобы ни одна машина не могла проехать дальше, если проезд перекрыт", – сказал Михайлов.

Ранее m24.ru сообщало, что с начала года за создание помех движению трамваев и троллейбусов столичных автовладельцев оштрафовали более чем на три миллиона рублей.

В адрес автомобилистов было направлено 570 претензий, по которым они добровольно возместили более миллиона рублей. Еще 2,1 миллиона рублей Мосгортранс взыскал через суд.

В прошлом году в адрес автовладельцев было направлено 944 претензии, а сумма взысканий превысила 5,5 миллиона рублей.

Штраф за остановку или стоянку автомобиля, вызвавшую затруднения в движении общественного транспорта, составляет в Москве три тысячи рублей.