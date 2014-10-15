Первая линия скоростного трамвая появится на востоке столицы

Фото: M24.ru

Первая линия скоростного трамвая появится на востоке Москвы. Линия пройдет от 3-ей Владимирской улицы, рядом с которой расположена станция метро "Перово", до района Ивановское, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Планируется, что протяженность трамвайного пути составит 4 километра. На линии разместят 4 остановки. Трамвайные пути обособят от проезжей части и пешеходных зон, в тех же местах, где этого сделать не получится, трамвай будет иметь приоритет по отношению к другим видами транспорта.

Максимальная скорость составит 75 километров в час.

"Главная задача при проектировании и строительстве - обеспечить высокий уровень комфорта при поездке пассажиров, высокую скорость сообщения и безопасность", - отметил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Оплачивать проезд пассажиры будут при входе на платформу. Для этого каждую остановку оборудуют специальными платежными терминалами.

Подрядчик должен будет спроектировать строительство трамвайной линии и разработать проект благоустройства прилегающей территории с учетом подъезда автомобилей экстренных служб.

Напомним, что скоростной трамвай может связать подмосковные Химки и станцию метро "Планерная". Кроме того, власти Москвы утвердили проект планировки скоростной трамвайной линии в Бирюлево. Линия пройдет от станции метро "Пражская" в район Бирюлево Западное и захватит часть района Бирюлево Восточное. Всего на маршруте планируется разместить 10 остановок - пять в Чертаново и пять - в Бирюлево.