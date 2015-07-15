Все трамвайные пути в Москве уберут с проезжей части – Михайлов

Все трамвайные пути в столице уберут с проезжей части

Власти планируют убрать с проезжей части все трамвайные пути, сообщил журналистам глава Мосгортранса Евгений Михайлов.

Он отметил, что сейчас действует первая трехлетняя программа по обособлению трамвайных путей и регламент проведения такой работы зависит от конкретного места, передает корреспондент m24.ru.

"В зависимости от конкретного места мы будем определять механизм обособления, например, на одной из улиц мы разработали специальную технологию, когда мы меняем боковые плиты на такие же, но с бордюрным камнем со светоотражателем", - сказал глава Мосгортранса.

Он добавил, что такие работы не являются затратными. "Где-то это придется делать дорого, потому что там тяжелые участки улично-дорожной сети и придется делать физическое выделение, может быть даже связанное с поднятием трамвайного пути над проезжей частью. Таким образом, для каждого конкретного случая будет сделан отдельный проект, а типового решения не существует», - отметил Михайлов.

По его словам, основной объем работ по обособлению трамвайных путей в Москве будет завершен в течение трех-четырех лет, к 2018 году.

"Москва в цифрах": Возвращение трамвая

В будни на улицы столицы выходит почти 7 тысяч единиц подвижного состава: 5 тысяч автобусов, 1,2 тысячи троллейбусов и 700 трамваев. Наземный городской транспорт ежедневно перевозит около 6 миллионов пассажиров по 795 маршрутам. Из них 662 – автобусные, 88 – троллейбусные и 45 – трамвайные.

Ранее m24.ru сообщало, что большинство трамвайных путей в Москве защитят от автомобилей. Перегородки вдоль линий будут ставить во время реконструкций.

Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что число пассажиров трамваев по участкам, которые делают обособленными, возрастает на 20 процентов. Кроме того, повышается безопасность дорожного движения.