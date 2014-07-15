В Москве появятся 150 автобусов вместимостью 140 человек

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В Москве появится 150 новых автобусов с большими салонами вместимостью до 140 человек. Аукцион по закупке автобусов проводит "Мосгортранс". В новых автобусах будет не менее 30 мест для сидения без учета откидных.

Автобусы оснастят оборудованием для перевозки инвалидов-колясочников: в салонах разместится откидная или выдвижная платформа для посадки инвалидов на колясках и места для крепления инвалидных колясок.

Также автобусы будут оборудованы 12 видеокамерами: переднего и заднего вида, в салоне, на посадочных площадках и т.д.