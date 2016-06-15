Автобусы №№ 670 и 74 изменят маршруты

Фото: m24.ru/Александр Авилов

С 18 июня изменятся маршруты автобусов №№ 670 и 74. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы

Автобус № 670 по выходным до 09:00, а также вечером после 20:30 будет следовать от остановки "Нагатинский затон" до станции метро "Кожуховская" вместо станции "Дубровка".

Автобус № 74 с 18 июня не будет ходить по Остаповскому проезду по пути к станции метро "Таганская". От остановки "Библиотека" он пройдет по Люблинской улице и Волгоградскому проспекту до остановки "ТЭЦ № 8", а затем вернется на прежнюю трассу.