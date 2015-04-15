Форма поиска по сайту

15 апреля 2015, 10:33

Транспорт

Два автобусных маршрута на северо-западе города станут частными

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Автобусные маршруты 199К и 368 на северо-западе столицы станут частными, сообщает пресс-служба департамента транспорта. Они были разыграны на первом аукционе, проведенном в рамках новой модели управления наземным транспортом. Победителем стала компания ООО "АвтоКарз".

Новые автобусы компании-победителя начнут работу уже в октябре этого года. Оба маршрута следуют от метро "Сходненская" до Налогового городка. Маршрут 199К сменит существующий 178М, а трасса следования 368-го автобуса аналогична существующему маршруту 368М.

На подготовку автобусов и установку оборудования перевозчику дается полгода. Кроме того, за отведенное время перевозчик сможет заключить договора на обслуживание транспорта и персонала. Оплатить проезд в таком автобусе можно будет обычным билетом на городской транспорт.

Новая модель управления городским транспортом

Частные перевозчики по результатам конкурсов берут на себя обслуживание городских маршрутов и работают в полном соответствии с городскими стандартами – пассажиров возит современный транспорт, к оплате принимаются только городские билеты, все льготы учитываются.

Перевозчик следит за соблюдением расписания, предоставлением пассажирам комфортного и удобного подвижного состава, соответствующего современным требованиям.

На каждом маршруте будет работать один перевозчик, который несет полную ответственность за уровень транспортного сервиса. От качества сервиса зависит его оплата в рамках госконтракта.

Напомним, пилотный частный маршрут запустили в столице летом 2013 года. Маршрут №22 соединяет Головинский район Северного округа с метро "Динамо" и платформой "Гражданская". Обслуживанием маршрута занимается компания "Север-Авто", дочернее предприятие "Автолайна". С компанией был заключен пятилетний контракт на 441 миллионов рублей. Одним из условий конкурса было использование на маршруте новых низкопольных моделей автобусов большей вместимости.

наземный транспорт автобусы маршруты частные перевозчики

