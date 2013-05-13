Права на мопеды появятся в России через полгода

Через полгода в России появятся права на вождение мопедов. Их можно будет получить с 16 лет, как и права категории "A", разрешающие езду на мотоцикле.

Предполагается, что для управления мопедом, скутером или легким квадроциклом необходимо будет сдавать только экзамен на знание правил дорожного движения.

Кроме того, по новому закону россияне смогут сдавать вождение в ГИБДД на автомобиле с любым типом коробки передач. Но после успешного прохождения теста на машине с автоматом, водитель будет допущен к управлению автомобилем только с таким типом трансмиссии.

Новый закон также предусматривает введение штрафов для организаций, которые нанимают на работу сотрудников с иностранными водительскими правами. Размер штрафа может достигать 50 тысяч рублей.