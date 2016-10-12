Мострансавто получит свыше 200 новых автобусов до конца октября

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Филиалы ГУП "Мострансавто" получат 210 новых автобусов по программе губернатора Подмосковья до конца октября. Об этом сообщил глава регионального министерства транспорта Михаил Олейник, передает Агентство "Москва".

"Ожидается 90 автобусов среднего класса и 120 автобусов малого класса. Автобусы поступят в распоряжение Мострансавто, которое распределит их по филиалам", - сказал Олейник.

Договоры о поставке новых автобусов для обеспечения транспортных потребностей жителей области были заключены в начале октября. Всего по заключенным контрактам планируется приобрести 582 автобуса малого и среднего класса.

Все автобусы оснащены системами кондиционирования воздуха в салоне, что позволяет повысить уровень комфорта пассажиров в пути. Приобретаемые транспортные средства отвечают современному уровню безопасности пассажирских перевозок, и соответствуют экологическому классу, установленному в Московской области.