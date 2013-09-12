12 сентября дополнительно будут курсировать 40 автобусов маршрута №157

Фото: m24.ru

Сегодня с 15.00 и до окончания культурно-массовых мероприятий в парке Победы на Поклонной горе, посвященных инаугурации мэра Москвы, на маршруте № 157 дополнительно будут курсировать 40 автобусов, информирует пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"С 18.00 до окончания мероприятия распространение проездных билетов будет обеспечиваться из двух передвижных пунктов реализации билетной продукции на остановках "Поклонная гора" (в обоих направлениях), "Парк Победы" (в область), "Станция метро "Парк Победы" (в обоих направлениях)", - говорится в сообщении.

При этом режим работы пункта реализации билетов на остановках "Киевский вокзал - 2-й Брянский переулок" (посадка на маршрут автобуса № 157), "Станция метро "Кутузовская" (в область) продлится до 22.00, добавили в компании.

Кроме того, 12 сентября днем и в вечерние часы будет запрещена парковка на Кутузовском проспекте в районе Парка Победы. В зоне ограничения установят соответствующие знаки.