Остановки на улицах Бутлерова и 16-й Парковой переименовали

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Две остановки общественного транспорта на западе и юго-западе столицы переименовали 12 августа, сообщает mos.ru.

На маршруте автобуса № 34 по 16-й Парковой улице в обоих направлениях изменили название остановки "Детский сад". Теперь она называется "16-я Парковая улица, 6" .

На автобусных маршрутах № 1, 41, 226, 295 по улице Бутлерова остановка "Универмаг" в обоих направлениях стала называться "Улица Бутлерова, 9".

25 июля две автобусные остановки переименовали в Троицке. Остановка "По требованию" для маршрутов автобуса №№ 17, 433, 508, 515, 531, 871, 873, 874, 1001 по улице Текстильщиков при следовании к остановке "Троицк (микрорайон "В")" стала называться "Улица Текстильщиков, 6".

Остановка по требованию для маршрутов автобуса №№ 17, 398, 871, 874, 876 по Центральной улице в обоих направлениях стала называться "Троицкая роща".