12 февраля 2017, 00:11

Около 125 тысяч пассажиров ежедневно пользуются полуэкспрессными маршрутами

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Ежедневно около 125 тысяч поездок совершают пассажиры полуэкспрессных автобусных маршрутов в Москве, сообщает Агентство "Москва".

По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, скоростное автобусное сообщение с минимальным количеством остановок пользуется у москвичей наибольшим спросом. Полуэкспрессные автобусные маршруты позволяют обеспечить пассажиров быстрым и надежным транспортом, который соблюдает расписание и не задерживается в пути.

В столице действуют следующие полуэкспрессные автобусные маршруты:

  • № 901 Загорье ‒ Таганская площадь;
  • № 902 Новопеределкино ‒ Киевский вокзал;
  • № 903 Холмогорская улица ‒ Рижский вокзал;
  • № 904 4-й микрорайон Митина ‒ Белорусский вокзал;
  • № 905 75-й километр МКАД ‒ Белорусский вокзал;
  • № 907 Каширское шоссе, 148 (МКАД) – метро "Добрынинская";
  • № 906 1-й микрорайон Щербинки – метро "Улица Академика Янгеля;
  • №911 Аэропорт Внуково – метро "Саларьево".

