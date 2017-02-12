Около 125 тысяч пассажиров ежедневно пользуются полуэкспрессными маршрутами

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Ежедневно около 125 тысяч поездок совершают пассажиры полуэкспрессных автобусных маршрутов в Москве, сообщает Агентство "Москва".
По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, скоростное автобусное сообщение с минимальным количеством остановок пользуется у москвичей наибольшим спросом. Полуэкспрессные автобусные маршруты позволяют обеспечить пассажиров быстрым и надежным транспортом, который соблюдает расписание и не задерживается в пути.
В столице действуют следующие полуэкспрессные автобусные маршруты:
- № 901 Загорье ‒ Таганская площадь;
- № 902 Новопеределкино ‒ Киевский вокзал;
- № 903 Холмогорская улица ‒ Рижский вокзал;
- № 904 4-й микрорайон Митина ‒ Белорусский вокзал;
- № 905 75-й километр МКАД ‒ Белорусский вокзал;
- № 907 Каширское шоссе, 148 (МКАД) – метро "Добрынинская";
- № 906 1-й микрорайон Щербинки – метро "Улица Академика Янгеля;
- №911 Аэропорт Внуково – метро "Саларьево".