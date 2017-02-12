Около 125 тысяч пассажиров ежедневно пользуются полуэкспрессными маршрутами

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Ежедневно около 125 тысяч поездок совершают пассажиры полуэкспрессных автобусных маршрутов в Москве, сообщает Агентство "Москва".

По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, скоростное автобусное сообщение с минимальным количеством остановок пользуется у москвичей наибольшим спросом. Полуэкспрессные автобусные маршруты позволяют обеспечить пассажиров быстрым и надежным транспортом, который соблюдает расписание и не задерживается в пути.

В столице действуют следующие полуэкспрессные автобусные маршруты:

