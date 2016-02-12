На остановках поставят таблички с расписанием маршруток

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Таблички, на которых указано расписание маршруток, поставят на остановках общественного транспорта, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу Транспортной ассоциации московской агломерации (ТАМА) Норайра Блудяна.

График движения автобусов частных перевозчиков появится к лету, всего расписание будет у 211 маршрутов. Первые таблички уже установили на северо-западе Москвы в районе метро "Сходненская", на них указаны как время прибытия, так и интервалы движения.

Отслеживать расписание поможет навигационная система ГЛОНАСС, данные со спутников будут передаваться в диспетчерские перевозчика и Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Специалисты проанализируют сведения, сравнят плановое расписание с текущим, и если время отличается от плана, рейс будет засчитываться как непунктуальный, а перевозчика оштрафуют.

Наказание регулируется с помощью штрафных баллов, санкции по такой системе могут составить до 0,5 процента от суммы контракта. Также за несоблюдение расписания город вправе расторгнуть договор.

24 декабря в Москве начался процесс интеграции владельцев маршруток в единую систему общественного транспорта. Сергей Собянин вручил частным перевозчикам сертификаты соответствия требованиям новой модели управления наземным городским пассажирским транспортом.

Частные перевозчики на маршрутах наземного транспорта

Теперь частные перевозчики будут обслуживать составленные городом маршруты наземного транспорта. За несоблюдение условий госконтракта частников ожидают штрафы, а за тяжелые ДТП по вине водителя – расторжение договора.

При этом водителям маршруток запретят развлекать пассажиров шансоном и радиохитами. В этом году в таких транспортных средствах введут режим эфирной тишины.