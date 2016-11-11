Более 100 автобусов нелегальных перевозчиков арестовали в столице

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Специалисты ГКУ "Организатор перевозок" за неделю выявили 116 автобусов нелегальных перевозчиков на столичных улицах, сообщает пресс-служба учреждения. Штрафы за перевозку пассажиров без документов получили 25 компаний и восемь физических лиц.

Некоторые перевозчики не оформляют бизнес официально, а покупают автобус и выводят его на самые популярные маршруты, пояснили представители "Организатора перевозок".

Транспортные средства также оснащают дополнительными сиденьями. Такое переоборудование салона обычно приводит к травмам при ДТП или резком торможении. Страховку жизни и здоровья пассажиров предприниматели зачастую не оформляют.

Нелегальные компании могут экономить на техническом осмотре транспорта и медицинском осмотре персонала, а занятые там водители зачастую нарушают режим труда и отдыха. Нелегальные автобусы не адаптированы для маломобильных граждан, в них не действуют социальные льготы. Стоимость проезда может стихийно меняться в течение дня, в зависимости от пассажиропотока.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2016 года в столице выявили 98 нелегальных городских маршрутов.

Представители ГКУ "Организатор перевозок" отмечают, что арест нелегальных автобусов направлен на обеспечение безопасности пассажиров.

В начале ноября в Люблине произошло ДТП с участием частного пассажирского транспорта. Маршрутное такси сбило пешеходов у метро "Люблино" вечером 2 ноября. Авария произошла в районе дома 53 на Краснодарской улице. Потерявший управление микроавтобус Ford Transit, следовавший по маршруту № 528, вылетел на встречную полосу и сбил людей на остановке.

ГКУ "Организатор перевозок" направило обращение в прокуратуру с просьбой проверить компанию "Трансавтолиз", обслуживающую маршрут, на котором произошло ДТП.

Водитель транспортного средства арестован до 2 января.