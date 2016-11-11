Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября 2016, 13:29

Транспорт

Более 100 автобусов нелегальных перевозчиков арестовали в столице

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Специалисты ГКУ "Организатор перевозок" за неделю выявили 116 автобусов нелегальных перевозчиков на столичных улицах, сообщает пресс-служба учреждения. Штрафы за перевозку пассажиров без документов получили 25 компаний и восемь физических лиц.

Некоторые перевозчики не оформляют бизнес официально, а покупают автобус и выводят его на самые популярные маршруты, пояснили представители "Организатора перевозок".

Транспортные средства также оснащают дополнительными сиденьями. Такое переоборудование салона обычно приводит к травмам при ДТП или резком торможении. Страховку жизни и здоровья пассажиров предприниматели зачастую не оформляют.

Нелегальные компании могут экономить на техническом осмотре транспорта и медицинском осмотре персонала, а занятые там водители зачастую нарушают режим труда и отдыха. Нелегальные автобусы не адаптированы для маломобильных граждан, в них не действуют социальные льготы. Стоимость проезда может стихийно меняться в течение дня, в зависимости от пассажиропотока.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2016 года в столице выявили 98 нелегальных городских маршрутов.

Представители ГКУ "Организатор перевозок" отмечают, что арест нелегальных автобусов направлен на обеспечение безопасности пассажиров.

В начале ноября в Люблине произошло ДТП с участием частного пассажирского транспорта. Маршрутное такси сбило пешеходов у метро "Люблино" вечером 2 ноября. Авария произошла в районе дома 53 на Краснодарской улице. Потерявший управление микроавтобус Ford Transit, следовавший по маршруту № 528, вылетел на встречную полосу и сбил людей на остановке.

ГКУ "Организатор перевозок" направило обращение в прокуратуру с просьбой проверить компанию "Трансавтолиз", обслуживающую маршрут, на котором произошло ДТП.

Водитель транспортного средства арестован до 2 января.

Пассажиры могут самостоятельно отличить легальный автобус от работающего без разрешения. В салоне транспортного средства должна быть обозначена стоимость проезда, список остановок, а также название и адрес компании, имена руководителя и водителя, контактные телефоны. Если такой информации нет, перевозчик может быть нелегальным. Кроме того, водитель автобуса обязательно должен давать билет после оплаты проезда.

Пассажиры могут пожаловаться на работу нелегального перевозчика по телефону контакт-центра "Московский транспорт" +7 (495) 539-5454 или 3210 для абонентов мобильных сетей. Кроме того, можно оставить сообщение transport.mos.ru.

наземный транспорт автобусы арест нелегальные перевозчики

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика