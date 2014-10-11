В транспортных депо установят новые системы медконтроля водителей

Транспортные депо обеспечат новыми системами медконтроля водителей

Мосгортранс обеспечит автобусные, троллейбусные и трамвайные депо новыми системами медицинского контроля водителей. До конца следующего года в депо установят более 400 комплектов оборудования, сообщает Агентство "Москва".

Устройства будут замерять пульс и давление водителей. В каждом депо появится, как минимум, один комплекс аппаратуры, позволяющий помимо стандартных измерений снимать полную электрокардиограмму.

На снятие показаний о состоянии здоровья у комплекса, согласно плану, должно уходить не более трех минут. Быстрый контроль необходим для того, чтобы не происходило задержек в часы пик, когда на линию выходит наибольшее число транспорта.

Полученные данные будут поступать в единую автоматизированную систему.

Напомним, что в начале октября Мосгортранс открыл горячую линию для жалоб на водителей автобусов. Теперь каждый пассажир может сообщить о нарушении водителями правил дорожного движения.