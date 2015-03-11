На базе полуэкспресса №903 запустили укороченный маршрут

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Мосгортранс запустил укороченный маршрут полуэкспрессного автобуса №903, передает пресс-служба компании.

Новый маршрут – 903к – будет следовать от Холмогорской улицы до станции метро "ВДНХ". Работать автобусы этой линии будут только по рабочим дням. Обычный полуэкспресс следует от Холмогорской улицы до Рижского вокзала.

В Москве действуют шесть полуэкспрессных маршрутов. Автобус №901 следует от Загорья до станции метро "Коломенская", №902 – от Новопеределкино до Киевского вокзала, №903 – от Холмогорской улицы до Рижского вокзала, №904 – от 4-го микрорайона Митино до Белорусского вокзала, №905 – от 75-го км МКАД до Белорусского вокзала, а также №907 – от Каширского шоссе, 148 до станции метро "Добрынинская".

Планируется запустить еще четыре полуэкспрессных маршрута. Они отличаются короткими интервалами движения и ограниченным количеством остановок. Автобусы на полуэкспрессных маршрутах начинают движение в 6.30 утра и курсируют по городу до 22 часов. Сейчас на московских дорогах действует 18 выделенных полос общей протяженностью почти 200 километров. В будние дни автобусы перевозят по выделенкам более 13 млн человек в сутки.