"Стрелку" будут принимать во всех подмосковных автобусах с лета

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Все автобусы Подмосковья планируют оснастить терминалами для чтения карт "Стрелка" к лету 2016 года, сообщает Агентство "Москва".

В настоящее время монтируют оборудование на 63 автобусах автоколонны N1786 в Химках. Кроме того, валидаторы появятся в автобусах Одинцовского ПАТП (пассажирского авто– и элекротранспортного предприятия), Королевского и Шатурского ПАТП; Долгопрудненского ПАТ; автоколонны №1376 Жуковского; автоколонны №1793 Орехово-Зуево; Раменского ПАТП и автоколонны №1796 Егорьевска.

Про словам представителей "Мострансавто", с помощью бескондукторной системы оплаты проезда нужная сумма будут списываться с баланса "Стрелки" после того как пассажиры прикладывают карту.

Напомним, транспортная карта "Стрелка" действует на территории Московской области с 1 февраля 2015 года. Пока оплатить проезд картой можно преимущественно в автобусах "Мострансавто", но в системе "Стрелка" работают более 130 коммерческих перевозчиков.

Приобрести карту "Стрелка" можно в более чем 6 тысячах пунктов: пригородных ж/д кассах, салонах связи "Евросеть" и отделениях "Почты России" в Московской области. Карты стоят 200 рублей, 120 из которых сразу зачисляются на баланс, 80 рублей – залоговая стоимость.

Пополнить карту можно в 37 тысячах пунктов: "Личный кабинет", мобильное приложение, "Яндекс.Деньги", салоны связи, терминалы банков, QIWI, "Европлат" и "Киберплат", WebMoney, "Билайн".