На Сущевской улице возобновляется движение трамваев

Фото: m24.ru

11 октября на Сущевской улице возобновится трамвайное движение. Там завершается реконструкция путей, передает пресс-служба Мосгортранса.

В частности, возобновится движение трамваев на участке от улицы Палиха до станции метро "Новослободская". Отныне маршруты № 7, 9 и 19 будут следовать своими постоянными трассами.

Маршруты трамваев: № 7 "Метро "Бульвар Рокоссовского ‒ Метро "Новослободская"

№ 9 "Метро Белорусская ‒ МИИТ"

№ 19 "Каланчевская улица ‒ Метро "Новослободская"



В пресс-службе отметили, что ремонт путей на Сущевской улице начался в конце августа. В итоге была произведена полная замена почти двух километров рельсового полотна.

"Технологии, используемые при модернизации трамвайной инфраструктуры, позволяют существенно снизить уровень шума и вибрации. Кроме этого, укладываются более износостойкие рельсы", - рассказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов. Он добавил, что сейчас в городе ведется реконструкция еще 18 участков общей протяженностью более 30 километров. Все объекты планируют сдать к концу года.

Напомним, что в сентябре после реконструкции путей было восстановлено трамвайное движение через Костомаровский мост. Помимо этого, движение трамваев №2, 29 и 33 в районе Метрогородок возобновится после ремонта путей 17 октября. Сейчас реконструкция участка путей от Халтуринского проезда, д. 14, корп. 1 до Открытого шоссе близится к завершению.

В ходе ремонта планируется установить 16 остановок и металлическое ограждение высотой 1,2 метра для безопасности пассажиров.

Как выглядит трамвай нового поколения

Также ранее было объявлено о закупке низкопольных трамваев нового поколения - у них четыре двери и три секции, а также 60 мест для сидения. Вагоны оборудованы системой транспортной навигации ГЛОНАСС и системой пожаротушения, а также климат-контролем. Кроме того, новый трамвай оснащен поворотной тележкой, которая значительно сокращает шум и нагрузку на полотно.

В 2014 году столица закупит 70 трамваев нового поколения, а в следующем - 50. Вместо вагонов старого образца в столице появятся комфортные европейские трамваи нового поколения, рассчитанные на 220 человек.

В настоящее время в столице находятся 11 трамваев нового поколения. Они курсируют по маршрутам №6 (метро "Сокол" - Братцево) и №17 "Останкино - Медведково".