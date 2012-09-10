"Известия": Частные маршрутки в Новой Москве работают нелегально

Фото: ИТАР-ТАСС

Частные перевозчики на территории Новой Москвы работают без необходимых документов. После расширения столицы договоры, заключенные с областным правительством, потеряли силу, а новые заключены не были.

Как сообщил "Известиям" исполнительный директор Московского транспортного союза Юрий Свешников перевозчики предлагали заключить договоры на тот же срок, что и прежние. Однако столичные власти на это не пошли, компаниям предложили работать без паспортов маршрута.

При этом по закону каждую маршрутку теперь можно штрафовать на 100 тысяч рублей ежечасно. Но власти уверяют, что пока они этого делать не будут.

По словам Юрия Свешникова, руководство департамента транспорта постоянно меняется. Он опасается, что прежние договоренности могут быть забыты. К тому же, если маршрутка попадет в аварию, придется объяснять, на каком основании она работала. Он считает, что в подвешенном состоянии компании не будут вкладываться в обновление подвижного состава, они не смогут нанимать медицинских специалистов, и даже могут вообще уйти с маршрута. По мнению Свешникова, такую ситуацию создали специально, чтобы иметь больше рычагов давления на бизнес.

В областном транспортном союзе разработан проект соглашения между двумя регионами о передаче маршрутов. Как утверждает гендиректор организации Людмила Емельяненко, Москва пока тормозит процесс, не находя того, кто должен все согласовывать.

По мнению сопредседателя общественной организации "Город и транспорт" Антона Буслова, процесс идет медленно, так как столичные власти должны разобраться, что получили от области - подходы к организации транспортного обслуживания в Москве намного серьезнее, чем в области.

Как рассказал эксперт, на населении это не скажется, если сами перевозчики не будут провоцировать неудобства.

По статистике, на присоединенных территориях работают 60 частных маршрутов. 37 из них теперь — внутригородские, а 23 стали межрегиональными.