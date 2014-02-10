Маршруты Мосгортранса из Москвы в Подмосковье могут отменить с 1 марта

Фото: M24.ru

Мосгортранс может с 1 марта 2014 года отменить маршруты общественного транспорта из Москвы в Подмосковье.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе компании, власти Московской области могут признать незаконной деятельность Мосгортранса на своей территории. При этом в самом предприятии среди возможных причин называют отсутствие маршрутных карт, однако процедура их получения до сих пор не прописана. Также в транспортной компании уточнили, что с октября 2013 года в их адрес было выписано штрафов на 40 миллионов рублей.

"Мы ведем переговоры с правительством региона и министерством транспорта и прилагаем все усилия для разрешения конфликта", - рассказала глава пресс-службы Мосгортранса Мария Рыбкина.

На сегодняшний день 74 маршрута следуют в область, и если вопрос с ними не будет решен, то Мосгортрансу придется временно менять схему движения - автобусы не будут заезжать на территорию региона.

Отметим, что одни из самых загруженных рейсов из Москвы - в Реутов, Красногорск, Балашиху, Химки, Одинцово, Домодедово, Люберцы и Наро-Фоминск.