09 октября 2015, 13:06

Транспорт

Снегопад не повлиял на работу наземного транспорта в Москве и Подмосковье

Фото: m24.ru/Елена Долматова

Несмотря на погодные условия, наземный транспорт в столице и области работает без сбоев, сообщили m24.ru в пресс-службах государственных перевозчиков обоих регионов.

"Наземный общественный транспорт столицы работает в штатном режиме", – заявил представитель ГУП "Мосгортранс". Аналогичную информацию сообщил и генеральный директор областного ГУП "Мострансавто" Александр Зайцев.

"В связи с ухудшением погодных условий, выпадением осадков в виде дождя и снега, образованием на дорогах гололедицы, переходом через 0, во всех филиалах приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения", – заявил он.

Утром водители получают дополнительные инструкции о соблюдении ПДД и, в особенности, скоростного режима, дистанции и бокового интервала.

Диспетчерские службы филиалов "Мострансавто" находятся на связи с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог.

Нормативы Москвы: уборка снега в городе

О любых нештатных ситуациях, вызванных неблагоприятными погодными условиями, сотрудники филиалов обязаны незамедлительно сообщать в центральную диспетчерскую перевозчика.

Напомним, аномальный холод пришел в столицу вместе с циклоном в конце дня 6 октября. Ночь на среду стала самой холодной с начала осени, а днем 7 октября город завалило снегом. Особенно сильный снегопад наблюдался на юге и юго-востоке города. Столичный департамент транспорта прогнозирует серьезное осложнение ситуации на дорогах и рост числа ДТП. ГИБДД уже рекомендовала водителям "переобуть" свои автомобили.

Холодная погода, соответствующая климатической норме начала ноября, сохранится в столице до конца недели. Однако синоптики еще прогнозируют потепление. Холода отступят только во вторник следующей недели, когда в город придет антициклон с запада. Столбики термометров будут показывать от +4 до +9 градусов.

Отметим также, что коммунальные службы уже приступили к активной уборке снега со столичных улиц. Расчисткой занимаются шесть тысяч единиц специализированной техники. Особенно опасные участки дорог уже обработали реагентом.

