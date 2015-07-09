Фото: m24.ru/Александр Авилов
Осенью 700 автобусов, троллейбусов и трамваев оснастят видеорегистраторами, рассказали m24.ru в ГУП "Мосгортранс". К каждому из них подключат восемь видеокамер, а также "тревожные кнопки". Камеры смогут фиксировать всю картину происходящего как снаружи, так и внутри кабины водителя и пассажирского салона.
Видеорегистраторами оборудуют 190 автобусов, 240 троллейбусов и 270 трамвайных вагонов. Кабины водителей оснастят мониторами, куда они смогут выводить картинку со всех камер или по очереди. Он сможет также в режиме онлайн отправить изображение в диспетчерский центр.
На закупку видеорегистраторов потратят не более 44,7 млн рублей, еще до 78 млн уйдет на закупку дополнительного оборудования - камер, тревожных кнопок, модемов для передачи картинки через интернет и так далее.
В будни на улицы мегаполиса выходит около 7 тысяч единиц подвижного состава: 5 тысяч автобусов, 1,2 тысячи троллейбусов и 700 трамваев. Таким образом, более 2 тысяч единиц наземного транспорта еще нужно оснастить видеорегистраторами.
Отметим, что "Мосгортранс" в последнее время активно следит за нарушениями ПДД у своих водителей. Сотрудников предприятия даже начали увольнять за агрессивную езду. В "Мосгортрансе" действует проект "ДТП – нет!". На части автобусов размещены наклейки с номером телефона, позвонив на который, столичные автомобилисты могут сообщить о нарушениях правил дорожного движения или аварийных ситуаций, которые создают водители наземного общественного транспорта.
При этом автобусы в ответ тоже фиксируют нарушения автомобилистов. На 110 экспрессах, курсирующих по выделенкам, установлены "парконы". С конца 2014 года они зафиксировали почти 20 тысяч нарушений - неправильную стоянку и выезд машин на полосу для общественного транспорта.
Как пояснил m24.ru координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов, затраты, которые понесет городской бюджет на закупку видеорегистраторов, вполне оправданны. "Видеорегистраторы помогут навести порядок в автобусах. Когда в общественном транспорте крупными буквами написано “ведется наблюдение”, пассажиры ведут себя более прилично. Например, в автобусах, оснащенных видеорегистраторами, я уже очень давно не видел, чтобы распивали спиртные напитки".
Кроме этого, благодаря постоянному контролю камер водители станут аккуратней управлять автобусами. "Они уже сейчас водят гораздо ответственнее: без резкого тормоза и быстрого разгона, - говорит Петр Шкуматов. - Водитель будет осознавать, что, если ДТП произойдет по его вине, этот факт не удастся скрыть, все записано на камеру, последует разбор".
Испугают видеокамеры и безбилетников, однако не всех. "Вряд ли "зайцы" исчезнут совсем, все-таки пока под турникетами можно безнаказанно пролезать, это будут делать. Но многие станут осторожнее, если за ними начнет следить видеокамера", - сказал эксперт.
Председатель общественной организации "Союз пассажиров" Кирилл Янков в свою очередь, считает, что видеорегистратор - полезное средство для профилактики нарушения ПДД водителями. Записи также понадобятся для выяснения конфликтных ситуаций между пассажирами и контролерами. "И в нашей стране, и за рубежом опыт работы с видеорегистраторами очень позитивный. Это хорошее превентивное средство от различных нарушений", - уверен Кирилл Янков.