Осенью 700 автобусов, троллейбусов и трамваев оснастят видеорегистраторами, рассказали m24.ru в ГУП "Мосгортранс". К каждому из них подключат восемь видеокамер, а также "тревожные кнопки". Камеры смогут фиксировать всю картину происходящего как снаружи, так и внутри кабины водителя и пассажирского салона.

Видеорегистраторами оборудуют 190 автобусов, 240 троллейбусов и 270 трамвайных вагонов. Кабины водителей оснастят мониторами, куда они смогут выводить картинку со всех камер или по очереди. Он сможет также в режиме онлайн отправить изображение в диспетчерский центр.

На закупку видеорегистраторов потратят не более 44,7 млн рублей, еще до 78 млн уйдет на закупку дополнительного оборудования - камер, тревожных кнопок, модемов для передачи картинки через интернет и так далее.

7 июля генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов, выступая в рамках круглого стола, посвященного безопасности наземного городского транспорта, сообщил, что 70% подвижного состава предприятия оснащено техническими средствами обеспечения безопасности. "Видеонаблюдение необходимо не только для контролирования обстановки в салоне, но и для расследования причин и последствий ДТП, – заметил Евгений Михайлов. – Кроме того, в настоящее время участились случаи нападения на водителей из хулиганских побуждений. Информация с камер снимается и изучается службой безопасности, и это, кроме всего прочего, дает хороший профилактический эффект как для пассажиров, так и для водителей ТС". В будни на улицы мегаполиса выходит около 7 тысяч единиц подвижного состава: 5 тысяч автобусов, 1,2 тысячи троллейбусов и 700 трамваев. Таким образом, более 2 тысяч единиц наземного транспорта еще нужно оснастить видеорегистраторами. Отметим, что "Мосгортранс" в последнее время активно следит за нарушениями ПДД у своих водителей. Сотрудников предприятия даже начали увольнять за агрессивную езду. В "Мосгортрансе" действует проект "ДТП – нет!". На части автобусов размещены наклейки с номером телефона, позвонив на который, столичные автомобилисты могут сообщить о нарушениях правил дорожного движения или аварийных ситуаций, которые создают водители наземного общественного транспорта. При этом автобусы в ответ тоже фиксируют нарушения автомобилистов. На 110 экспрессах, курсирующих по выделенкам, установлены "парконы". С конца 2014 года они зафиксировали почти 20 тысяч нарушений - неправильную стоянку и выезд машин на полосу для общественного транспорта.



Как пояснил m24.ru координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов, затраты, которые понесет городской бюджет на закупку видеорегистраторов, вполне оправданны. "Видеорегистраторы помогут навести порядок в автобусах. Когда в общественном транспорте крупными буквами написано “ведется наблюдение”, пассажиры ведут себя более прилично. Например, в автобусах, оснащенных видеорегистраторами, я уже очень давно не видел, чтобы распивали спиртные напитки".

Кроме этого, благодаря постоянному контролю камер водители станут аккуратней управлять автобусами. "Они уже сейчас водят гораздо ответственнее: без резкого тормоза и быстрого разгона, - говорит Петр Шкуматов. - Водитель будет осознавать, что, если ДТП произойдет по его вине, этот факт не удастся скрыть, все записано на камеру, последует разбор".

Испугают видеокамеры и безбилетников, однако не всех. "Вряд ли "зайцы" исчезнут совсем, все-таки пока под турникетами можно безнаказанно пролезать, это будут делать. Но многие станут осторожнее, если за ними начнет следить видеокамера", - сказал эксперт.

Председатель общественной организации "Союз пассажиров" Кирилл Янков в свою очередь, считает, что видеорегистратор - полезное средство для профилактики нарушения ПДД водителями. Записи также понадобятся для выяснения конфликтных ситуаций между пассажирами и контролерами. "И в нашей стране, и за рубежом опыт работы с видеорегистраторами очень позитивный. Это хорошее превентивное средство от различных нарушений", - уверен Кирилл Янков.