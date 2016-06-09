Карту "Стрелка" теперь можно пополнить в офисах "Мегафона"

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Пользователи карты "Стрелка" теперь могут ее пополнить без комиссии с помощью терминалов оплаты в салонах связи "МегаФон", сообщили m24.ru в пресс-службе оператора карты.

Для пополнения достаточно выбрать кнопку "Стрелка" на экране терминала или воспользоваться поиском. Затем надо указать номер карты и сумму пополнения (минимум 1 копейка, максимум – 5 тысяч рублей).

Карта "Стрелка" действует на территории Московской области с 1 февраля 2015 года. Ей можно оплатить проезд на всем государственном общественном транспорте Подмосковья и практически во всех частных автобусах и маршрутках. Кроме того, на "Стрелку" можно записать поездки на электрички. Где купить и пополнить карту, можно посмотреть тут.

Также есть карта "Стрелка" + "Тройка". Стоит она 200 рублей, из них 80 – залог за карту, а 120 сразу зачисляются на счет. Важно! Баланс каждого из двух приложений нужно пополнять отдельно.

Карту можно использовать для оплаты проезда на всех видах общественного транспорта Подмосковья: автобусах, маршрутках, трамваях и троллейбусах. Узнать их маршруты можно на сайте. Если на балансе карты осталось меньше 18 рублей, средства будут заморожены и оплата проезда станет доступной после пополнения баланса "Стрелки".

Чтобы ездить по такой карте в Москве нужно пополнить баланс приложения "Тройка" в кассах и автоматах по продаже билетов метрополитена, Мосгортранса или ЦППК. Прочесть о способах удаленного пополнения "Тройки" можно в нашем материале. Перед началом использования карты баланс "Тройки" надо пополнить в кассах метрополитена или "Мосготранса", удаленно не получится.