Ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить в электричках с 3 по 12 мая – ЦППК

Фото: M24.ru

В дни празднования 70-летия Победы для ветеранов и сопровождающих их лиц будет бесплатным проезд в электричках. Об этом M24.ru сообщил начальник департамента по связям с общественностью ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" Илья Черняев.

По его словам, бесплатный билет можно будет оформить с 3 по 12 мая. Для этого нужно обратиться в любую из пригородных билетных касс, предъявить удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, а также документ, удостоверяющий личность. Сопровождающим лицам нужно предъявить паспорт.

Оформить бесплатные проездные билеты в купейные вагоны и в вагоны с местами для сидения можно с 1 апреля. Распространяться льгота будет на все категории поездов: "Сапсан" и "Ласточку", а также на пригородные, скорые, фирменные и пассажирские поезда. Бесплатные билеты будут оформляться и на составы, следующие транзитом через иностранные государства.

Ранее Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому ветераны смогут бесплатно пользоваться любыми видами общественного транспорта, в том числе авиаперевозками, с 3 по 12 мая.

Премьер-министр отметил, что ветеранам в дороге требуется помощь, поэтому государство оплатит также и проезд одного сопровождающего.

Добавим, что на основании социальной карты ветераны могут бесплатно ездить на всех видах городского транспорта, включая электрички, круглый год.