Автобусы изменят маршрут из-за подготовки к параду

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Автобусы №№ 64 и 132 в январе изменят маршрут из-за подготовки столицы к параду, посвященному 70-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба "Мосгортранса".

Вместо улицы Еланского, улицы Плющиха и проезда Девичьего Поля автобусы будут ходить по Большой Пироговской улице. Временно не будут обслуживаться остановки "Дом культуры "Каучук" и "Проезд Девичьего поля".

Маршрут движение автобусов №№ 64 и 132 будет меняться 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 и 30 января с 6.45 утра до окончания репетиций.