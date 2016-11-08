Четыре трамвайных маршрута на Авиационной улице изменятся с 9 ноября

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Четыре трамвайных маршрута изменятся с 9 ноября из-за ремонтных работ на Авиационной улице. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.

По рабочим дням с 9:00 до 16:00 и по выходным в течение всего дня трамвай № 15 будет следовать от Таллинской улицы до станции метро "Щукинская", а трамваи № 28 и 31 – от проспекта Маршала Жукова до станции метро "Щукинская".

Трамвай № 30 будет ходить на двух участках: от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская" и от Михалково до Восточного моста (от улицы Академика Курчатова по маршруту № 6).

На время ремонта также запустят временный маршрут автобуса № 015 от "Щукинской" до "Сокола". Он будет ходить в обоих направлениях по Щукинской улице, улице Академика Курчатова и Волоколамскому шоссе до трамвайного кольца "Метро "Сокол".