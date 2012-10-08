Появился новый маршрут автобуса №863

Фото: ИТАР-ТАСС

С понедельника, 8 октября, в Москве появится новый маршрут автобуса №863 от станции метро "Юго-Западная" до микрорайона Град Московский. Он пройдет по улице Покрышкина, проспекту Вернадского, Ленинскому проспекту и Киевскому шоссе.

По всем дням недели первый автобус будет отходить от метро "Юго-Западная" в 05:45, от Града Московского – в 05:08, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Последний автобус будет отправляться от "Юго-Западной" в 00:30, от Града Московского – в 01:00.