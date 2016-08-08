Маршруты трамваев изменят из-за ремонта путей на Варшавке

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На участке Варшавского шоссе от Новоданиловского проезда до станции метро "Нагатинская" временно изменят маршруты травмаев № 3 и 35 из-за реконструкции путей, а маршрут № 47 будет временно отменен, сообщает mos.ru.

На период проведения работ запустят автобусный маршрут № 047 "Нагатино" – "Метро "Нагатинская". Автобус будет следовать вдоль трамвайных путей.

Трамваю № 3 поменяют маршрут в оба направления: он будет следовать от Калужской площади до станции метро "Чистые пруды" с заездом на остановку "Новоданиловский проезд". Маршрут трамвая № 35 будет действительным от Новоконной площади до Новоданиловского проезда.

Изменения вступят в силу 10 августа и продлятся до завершения работ.