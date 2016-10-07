Карту маршрутов наземного транспорта обновили на остановках

Фото: mos.ru

Обновленные схемы маршрутов наземного транспорта появились на остановках в центре столицы, сообщает ТАСС.

Схемы уже можно встретить на остановках "Александровский сад" и "Пушкинская площадь". Там содержится подробная информация о работе всей маршрутной сети города.

Ознакомившись с ними, можно узнать под какими номерами будут курсировать автобусы, троллейбусы и трамваи с 8 октября, по какому маршруту и с каким интервалом движения подвижных составов.