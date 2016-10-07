Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября 2016, 16:51

Транспорт

Карту маршрутов наземного транспорта обновили на остановках

Фото: mos.ru

Обновленные схемы маршрутов наземного транспорта появились на остановках в центре столицы, сообщает ТАСС.

Схемы уже можно встретить на остановках "Александровский сад" и "Пушкинская площадь". Там содержится подробная информация о работе всей маршрутной сети города.

Ознакомившись с ними, можно узнать под какими номерами будут курсировать автобусы, троллейбусы и трамваи с 8 октября, по какому маршруту и с каким интервалом движения подвижных составов.

В Москве разработана маршрутная сеть наземного транспорта, получившая название "Магистраль". Новые маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев проходят по центру столицы и основным транспортным путям. Ходить транспорт будет и на участках, где не курсировал с 1990 годов.

Первыми появляются магистральные маршруты – всего их будет 17. Интервал движения составит от 5 до 10 минут. Районных маршрутов будет 13, а интервал их движения составит 10–15 минут. Социальных маршрутов будет семь.

наземный транспорт остановки маршрутная сеть

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика