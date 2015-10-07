Оплатить проезд в городском транспорте теперь можно с телефона

Фото: mosgortrans.ru

Проезд в наземном транспорте столицы теперь можно оплатить с помощью мобильного телефона. Списание средств со счета телефона производится при использовании технологии NFC, сообщил глава ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

"Более 5,8 миллиона человек ежедневно пользуются наземным транспортом для поездок по городу. Очень важно, чтобы процесс покупки билетов был простым и помогал пассажирам экономить время. Именно это предполагает новая опция", – цитирует Михайлова Агентство "Москва".

Стоимость поездки при использовании технологии NFC полностью совпадает с тарифами "Тройки".

Для оплаты достаточно приложить телефон к турникету на входе, необходимая сумма будет списана со счета абонента.

Сервис "Мобильный билет"

Отметим, что оплачивать проезд в столичной подземке также можно при помощи мобильного телефона. Чтобы воспользоваться услугой, пассажирам необходимо бесплатно заменить свою сим-карту в салоне своего оператора связи на новую с поддержкой технологии NFC.

С пользователей не будет взиматься абонентская плата. Стоимость проезда при оплате с новым сервисом аналогична билету "Электронный кошелек" на карте "Тройка". Пополнение баланса будет проходить со счета мобильного телефона.

Напомним, до конца года на 57 станциях метро появится возможность оплаты проезда по международной технологии – PayPass. Для этого нужно иметь при себе карты или устройства, оснащенные такой технологией, и приложить их к турникету, сообщили m24.ru в пресс-офисе MasterCard.

Первый турникет, работающий по системе бесконтактной оплаты, установили на станции "Котельники". Ожидается, что до конца года пилотный проект будет запущен на всех 57 станциях внутри Кольцевой линии и на самом кольце.